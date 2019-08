Cómo te van a quitar tu trabajo los robots

La pregunta no es si un robot será capaz de hacer tu trabajo mejor que tú, sino de cuándo va a ocurrir. Hay quien dice que estamos a siglos de que los robots estén a nuestra altura. Si has hablado últimamente con un sistema automático atención al cliente sabes que hoy en día las inteligencias artificiales no son muy inteligentes. Pero la capacidad de las máquinas se duplica cada pocos meses. Esto es un cambio exponencial. Puede llegar mucho antes de lo que pensamos, pero esto no sería necesariamente algo malo para los trabajadores.