¿Cómo usan las matemáticas los videojuegos como Final Fantasy? [ENG]

Las matemáticas son uno de los grandes obstáculos a la hora de crear un juego de rol. Aquellos que hayan jugado a juegos de rol de mesa saben de qué va el asunto. Sin embargo, no, los RPG no han prestado las matemáticas de Dungeon and Dragons sino de RPG occidentales como Wizardry. Hay muchas cosas a tener en cuenta: ¿con qué nivel deben empezar los personajes? ¿deben subir de nivel y cómo mejoran los atributos con cada nivel? ¿Cómo se calcula el daño en base a un atributo como la fuerza? ¿Cuán complicados deben ser los enemigos? Etc...