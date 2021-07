Cómo la tendencia no binaria perjudica a las personas con disforia de género real

En este extracto de su libro The End of Gender: Debunking the Myths about Sex and Identity in Our Society, la doctora Debra Soh critica el denominado "no binarismo" por ser contrario a la evidencia biológica y por perjudicar los esfuerzos tanto del movimiento transgenéro y el movimiento lgtb en su intento de aclarar a la sociedad que tanto la orientación sexual como la identidad de género no son elecciones privadas ni constructos sociales sino que son estructuras innatas de la personalidad que deben ser respetadas como tales.