Cómo sobrevivir al no-debate en Twitter

Conocer las estrategias de los intoxicadores en las redes sociales permite saber cómo actuar ante la desinformación o el ataque. Otra señal de que la cosa no es lo que parece es cuando el emisor y provocador utiliza respuestas muy cortas, o no responde, ante cualquier cosa que se desvíe de lo que él considera su “temática principal”. La idea que intenta vender no admite que gasten más recursos o tiempo en defender otra cosa que eso. Cualquier explicación que no permita una oportunidad de insistir en “su libro” es automáticamente ignorada.