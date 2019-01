Cómo saltarse el bloqueo de una página web

El bloqueo de Masquetorrent, Isohunt, 1337x, Limetorrents, Torlock, Torrentfunk y Extratorrent en España ha vuelto a colocar el asunto en la primera plana de la actualidad. No obstante, aunque ya sabemos que bloquear webs no sirve para nada, el año pasado se bloquearon hasta 47 webs en España por infringir el copyright y los derechos de autor. Las operadoras de telecomunicaciones quedan obligadas al bloqueo tras las sentencias, pero existen muchas formas de evitarlo. Os contamos hasta 10 formas diferentes de saltarse el bloqueo de una página we