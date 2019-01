Cómo saltarse el bloqueo de las operadoras a un sitio web de descargas desde España

No debería ser lo frecuente, pero en ocasiones sucede: nuestro proveedor de internet bloquea el acceso a una página web. Existe, está en la red, pero desde nuestro ISP no se puede acceder. Esto puede suceder por mandato judicial, por lo que solo cabe acatar la decisión, o por otras razones. Lo habitual, al margen de censuras, es el bloqueo de sitios de descargas. Llegados a este punto, ¿ya está todo perdido? La respuesta es no.