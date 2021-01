Cómo proteger tu privacidad en Twitter al máximo

Twitter es una red social bastante sencilla y básica, pero aunque te ofrece más posibilidades de anonimato al utilizarla, no todas son buenas noticias en la privacidad, y hay muchos ajustes que no tiene en comparación con otras. Pero eso no quiere decir que no puedas tener nada de privacidad en ella. Por eso, te traemos una guía para proteger al máximo tu privacidad de Twitter con las opciones que te ofrece. Nosotros nos vamos a centrar en la versión web, aunque todas las opciones las vas a encontrar también en sus aplicaciones móviles.