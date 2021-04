Cómo los muones la están liando parda en la física (ahora, rigurosamente contado)

No, no es un deja vú. He eliminado el vídeo anterior y lo he resubido reparado.

Resulta que había cometido un error muy grave y no podía permitir que desde QF lo difundieramos. Mil gracias a un usuario (curtido en física) anónimo por percatarse y apuntarlo:

Al hablar de los leptoquarks, os conté que eran los hipotéticos constituyentes de los leptones. MAL. MUY MAL. Nada que ver. Los leptoquarks son bosones que interactúan con leptones y quarks permitiendo la transmutación de unos en otros.