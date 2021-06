Cómo manejar la comunicación entre tareas de los procesadores x86 (Inglés)

Todos los procesadores x86 modernos pueden manejar el cambio de tareas automáticamente en el hardware. Esa es una de sus bonitas características. Eso no le impide codificar su propio mecanismo de tareas personalizado, Microsoft Windows lo hace, pero a menos que esté apuntando a una implementación específica, no hay razón para ignorar la versión incorporada. La mayoría de las veces, desea que sus tareas estén separadas e independientes entre sí. No deben interferir, comunicarse, afectar ni molestar de ninguna otra forma a ninguna otra tarea.