Como instalar Mozilla Quantum en Linux Ubuntu

¡Funciona, coño, funciona! Soy usuario de Linux Mint, una versión de Ubuntu, pero de los malos, de los que me gustan que me den todo hecho. Quise instalar Quantum y la primera web que encontré fue esta. La instalación es un poco lenta, dura como 20 minutejos, pero funciona. Yo, que odio la línea de comandos y que me gusta instalar programas mediante el Administrador de Aplicaciones, abrí el terminal, esa pantalla negra que inspira miedo, y escribí las tres líneas, en ese orden, y voilá, funcionó. De hecho estoy escribiendo desde Quantum en Mint