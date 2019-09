Cómo hemos llegado hasta aquí (I).

Después de una legislatura fallida y cuatro elecciones generales en cuatro años, los niveles de frustración y hartazgo hacia los políticos han llegado a los niveles previos al estallido del 15-M y el nacimiento de Podemos. ¿Qué pasa con la política en España? ¿Somos un país ingobernable? ¿Por qué hemos vuelto a la casilla de salida en la que nos puso la crisis? En los siguientes párrafos trataré de dar respuesta a esas preguntas.

Debemos remontarnos un poco, hasta las municipales del año 1931, que supusieron el exilio de Alfonso XIII y el advenimiento de la Segunda República. En dichas elecciones, los republicanos se impusieron a los monárquicos en Madrid (30 concejales frente a 20), en Barcelona (38-12), o en Sevilla (32-18). Los monárquicos obtuvieron mejores resultados en el rural y en capitales de provincia pequeñas como Ávila (donde vencieron por 12-7), Pamplona (17-12) o Soria (9-8). En total, ambos bloques obtuvieron unos resultados similares (40.324 concejales monárquicos y 36.282 concejales los republicanos y socialistas) 1. En España, como en cualquier otro país, es en las ciudades donde primero se sienten los cambios y las tendencias. Al rey Alfonso XIII sólo le quedaban dos opciones: dar un golpe militar (no le faltaban militares dispuestos a hacerlo) o abandonar el país y ahorrarnos a todos una carnicería. Escogió bien.

Y llegó la República. El gobierno debía afrontar graves problemas como el analfabetismo, el atraso económico, la reforma agraria o la reforma militar. Hacerlo requería enfrentarse a los poderes políticos, sociales y económicos como la cúpula del Ejército, la Iglesia o los grandes propietarios de tierras. Cinco años después, estallaba (ahora sí) el golpe militar y después de medio millón de muertos quedaba inaugurada una dictadura que, durante 39 años, veló por garantizar los privilegios de las élites que la habían apoyado. En 1975 moría Franco y el régimen necesitaba un lavado de cara. Entonces las dictaduras generaban repudio internacional (¡qué buenos tiempos!) y, para desarrollar completamente un sistema de libre mercado, había que poner en manos de ciertas personas las empresas (SEAT, Endesa, Respol o Teléfonica 2) que eran de propiedad pública (es decir, de nosotros).

Comienza la Transición y la demolición controlada de la Dictadura de Franco. Se diseña un sistema electoral bipartidista que beneficia a los partidos conservadores. ¿Cómo? 1) Haciendo que no merezca la pena votar a terceros partidos. Existen distintas fórmulas para lograrlo: la doble vuelta (Francia) o el "winner takes all" o "first-past-the post" (Reino Unido y Estados Unidos). En España se consigue de una manera sibilina: creando circunscripciones provinciales. De esta manera, los herederos (UCD, luego AP) y los socialistas (que previamente han pasado por el aro) no pierden representatividad y tampoco se perjudica a los nacionalistas de derechas, PNV y CiU, que quedan como bisagras del sistema. El único actor perjudicado es el PCE (posteriormente, IU) que, aunque ha aceptado las reglas del juego, sigue siendo considerado excesivamente díscolo. 2)Haciendo que las provincias pequeñas tengan más escaños de los que les correspondería en proporción. ¿Os acordáis de las elecciones de 1931? Los elementos más progresistas se concentran siempre en las grandes ciudades, donde están la industria, los servicios o las universidades. Hagamos que el voto allí valga menos. Un ejemplo: a Lleida/Lérida le corresponden 4 escaños y a Barcelona 32 (8 veces más, cuando la segunda tiene 13 veces más población que la primera).

Tuvimos viento de cola, vía ingreso en la UE y crecimiento económico global hasta la Crisis del 2008. Seguían las quejas de IU pero nadie les hacía mucho caso desde su piso de la playa. En 2007 nacía UPyD, que recibía discretos apoyos por su condena a la corrupción. Y después pasó lo impensable: los precios de la vivienda, como los de cualquier otro bien o servicio, también podían bajar. El 11 de abril de 2012, con un desempleo del 25% y la crisis de de deuda a punto de estallar, el rey Juan Carlos I mata a un elefante en el delta del Okawango y se tropieza. El régimen había tocado fondo.

Continuará...

1.Elecciones 1931:

www.historiaelectoral.com/e1931m.html

es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_municipales_de_España_de_1931

2.Lista de privatizaciones: