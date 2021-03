¿Cómo evita Viena la corrupción y las burbujas urbanísticas?

Si hay que fijarse en un modelo de vivienda para España, sobre todo las grandes ciudades donde los precios son prohibitivos, es necesario cambiar el modelo urbanístico. Hay que romper de una vez con todas con la burbuja inmobiliaria que esta dejando a mucha gente joven sin la oportunidad de acceder a la vivienda.

Y no hay un modelo mejor que aplicar que el modelo Vienes, que lleva aplicándose desde 1920, cuando se construyeron los primeros bloques de viviendas municipales "Karl Marx Hof". Estas viviendas fueron construídas por el ayuntamiento y son incluso a día de hoy gestionadas desde el mismo ayuntamiento mediante una agencia municipal y empleados publicos del ayuntamiento.

Pero lo principal es preguntarse como no existe la corrupción urbanística en este tipo de viviendas en Viena. Un ayuntamiento con tantos pisos en su haber, y que ningún politico de todos los que han pasado en los últimos 100 años sea capaz de tener un desliz y hacer un chanchullo.

Pues una de las razones principales es la forma en la que se clasifican las empresas constructoras que quieren construir.

Constructoras privadas dedicadas al sector público: las constructoras que decidan optar por esta opción, van a tener trabajo seguro, pero a precio regulado por el ayuntamiento. El hecho de que el precio este regulado y los presupuestos ajustados, evita que se intenten sobornos por parte de la empresa al politico, ya que no hay bastante margen de beneficios para ello y la factura no se puede inflar ya que es un precio regulado por el ayuntamiento a partir de unos baremos definidos por zona, calidades y materiales. Constructoras privadas dedicadas al libre mercado: las constructoras que decidan optar por esta opción, no tendran trabajo fijo asegurado por el ayuntamiento, pero podran poner los precios que decidan con el margen de beneficios que decidan y construir como quieran en los terrenos designados para ello.

Ante estos modelos, ninguna constructora que trabaje para el modelo 1 podrá hacerlo para el modelo 2 y viceversa, para evitar la corrupción y los asuntos turbios. La mayoria de las constructoras elige trabajar en el sector público, que no solo se basa en creación de nueva vivienda, sino en rehabilitación de viviendas viejas renovandolas y adaptandolas a los nuevos sistemas de ahorro energéticos y ecológicos. Por ejemplo, todos los bloques "Karl Marx Hof" fueron rehabilitados y reformados hace unos pocos años.

Otro punto que hace accesible la vivienda en Viena, es que no sólo optan a estas viviendas las rentas más bajas, sino que con la intención de evitar que se formen ghettos de ricos y pobres, pueden optar a ellos rentas anuales brutas de hasta 70000€. (El salario medio en Austria son 48.412€ burtos [2019]).

Y lo que facilita el acceso, con listas de espera que pueden variar dependiendo de las necesidades de cada solicitante entre meses y unos pocos años, es que casi un 60% de la ciudad tiene un alquiler social publico. Y es que la ciudad tiene tres clasificaciones de vivienda:

Vivienda de alquiler social publica: este tipo de vivienda consiste en que el ayuntamiento construye o rehabilita un bloquie de viviendas a traves de una constructora del grupo 1, paga el total del inmueble y lo alquila socialmente a los solicitantes, mediante un contrato de alquiler social de por vida, con preferencia de renovación de los hijos cuando el titular fallezca, con precios entorno a 500-550€/100m2. Esto constituye alrededor del 60% de las viviendas en Viena. Vivienda de venta/alquiler privada con precio regulado: este tipo de vivienda consiste en que el ayuntamiento cede un terreno a alguna constructora del grupo 1, donde construyen los pisos que luego la constructora pone en venta o el alquiler siempre con precio regulado por el ayuntamiento. En este caso, la vivienda que se vende o se alquila es propiedad de la constructora que lo construye y supone alrededor del 20-30% de las viviendas. Vivienda de venta/alquiler privado en libre mercado: las constructoras del grupo 2 construyen las viviendas en los terrenos asignados y el precio es libre. Normalmente este grupo lo conforman las viviendas de alto standing o de lujo y son alrededor de un 10%.

Esto se explica entre otros, en el programa "Enviado Especial: El Pais de la Vivienda" de Jalis de la Serna:

En un interesante artículo publicado en "Equal Times" Can Vienna’s model of social housing provide the inspiration to tackle Europe’s housing crisis?, es interesante resaltar como los liberales quieren romper con este sistema y abrirse al mercado, lo que podría poner en peligro 100 años de sistema social de vivienda:

"Housing policy will thus play an important role in the upcoming elections. “The FPÖ, ÖVP and NEOS [liberal party] are all very conservative and economically liberal. They state very clearly that they consider Vienna’s housing model to be bad. They want the market to play a greater role in regulating the sector. This will obviously result in massive increases in rental prices and possibly even the sale of communal housing. This scenario could wipe out 100 years of social democratic housing policy in no time at all,” says Niedermühlbichler.

In this context, a defeat for the SPÖ would represent a major upheaval in Austrian politics: except for the periods of Austrofascism and Nazism between 1934 and 1945, the Social Democrats have held the city hall of Vienna since 1919."

Traducción:

("La politica de vivienda jugará un papel importante en las siguientes elecciones: "El FPÖ, ÖVP y NEOS [el partido liberal] son todos muy conservadores y liberales económicamente. Ellos afirman claramente que consideran modelo de vivienda de Viena malo. Ellos quieren que el mercado entre a jugar un mayor rol en el sector regulado. Esto obviamente resultará en unos incrementos masivos de los precios del alquiler y la posibilidad incluso de la venta del sector de la vivienda comunal. Este escenario podría limpiar 100 años de las politicas de viviendas socialdemocratas en nada de tiempo", dice Niedermühlbichler

En este contexto, una derrota del SPÖ [Partido Socialista Austriaco] representaría una gran convulsión en la politica Austriaca: excepto por los periodos del Austrofascismo y Nazismo entre 1934 y 1945, los Social Democratas han sostenido el ayuntamiento de la ciudad de Viena desde 1919")

También se explica el modelo en el siguiente documento de la Universidad Politécnica de Madrid: Evolución del modelo de producción de vivienda social en Viena. Análisis desde la doble perspectiva socioeconómica y de la forma urbana(1919 / actualidad).