Como desbloquear y reusar un disco duro encriptado (Eng)

En el articulo non ensenan paso a paso como desbloquear un disco duro protegido con clave, en este caso es uno de una caja de BT, esta compania ofrece un servicio de subscripcion de TV de canales, ellos te mandan una caja con un disco duro para poder grabar programas y verlos mas tarde , cuando terminas el contrato te puedes quedar con la caja no necesitas devolverla pero no sirve para mucho por que no tiene acceso ha los programas y servicios, ahi es donde la idea de reusar las partes tiene sentido la caja alberga un disco duro de 500Gb