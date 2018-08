¿Cómo debería ser la próxima misión que viaje a Plutón?

Huelga decir que una misión a Plutón no es en estos momentos una prioridad para la NASA. Los datos de la New Horizons están todavía muy frescos y además habrá que esperar a que la sonda complete su misión primaria con el sobrevuelo del pequeño objeto del cinturón de Kuiper Ultima Thule el 1 de enero de 2019 para poder poner en contexto sus descubrimientos. Pero en algún momento habrá que regresar y muchos de los encargados de la misión New Horizons han elaborado un documento donde esbozan las pautas a seguir en la exploración del planeta enano.