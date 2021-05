Cómo su ADN, o el de otra persona, puede enviarlo a la cárcel [ENG]

Aunque el ADN es individual para cada persona , una "huella digital" de su código genético, las muestras de ADN no siempre cuentan una historia completa. Las muestras de ADN utilizadas en los procesos penales son generalmente de baja calidad, lo que las hace particularmente complicadas de analizar. No están muy concentrados, no son muy completos o son una mezcla del ADN de múltiples individuos y, a menudo, todas estas condiciones son verdaderas. Si una muestra de ADN es como una huella dactilar, analizar muestras de ADN...