Me preguntaba cuál sería la mejor forma de actualizar mi placa base de un 386. Tiene una CPU 386 soldada, un zócalo 386 PGA no instalado y un zócalo para 387 FPU o 486 PGA (o podría ser para un Weitek, no estoy muy seguro) e incluso podría tener un 486SX PQFP soldado. Muchas opciones… pero, ¿qué tal hackear la placa para instalar un Pentium?