El cometa Neowise, un espectáculo para ver a simple vista

Es una oportunidad magnífica de disfrutar de un espectáculo gratuito que nos brinda la naturaleza. Y una oportunidad que, a poco que tengas ocasión, no debes desaprovechar. En el caso de los cometas en general porque no hay muchos visibles a simple vista. En el caso del cometa Neowise en particular porque su reciente perihelio ha modificado su órbita de tal modo que su periodo orbital ha pasado a ser de unos 6.800 años. Así que es poco probable que volvamos a verlo.