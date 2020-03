Colgate compra empresa que hace pasta de dientes con CBD

La multinacional Colgate-Palmolive compra Hello Products, que tiene una línea de pasta de dientes y enjuague bucal con CBD. No está claro si Colgate plantea sacar productos de limpieza bucal infundidos con CBD pero el caso es que se ha hecho con una empresa que se dedica a eso. No se trata de una grandísima empresa pero sus productos pueden encontrarse en 44.000 tiendas de los Estados Unidos, que no es poco.