Para el colega de las camisetas...
2
meneos
462 clics
enviado
____
7 comentarios
#1
obmultimedia
hola mami, salgo en un hilo que solo lo entiende el que lo ha publicado.
7
K
83
#2
Feindesland
#1
2
K
31
#3
Rorschach_
#1
Que sólo entiende.
1
K
21
#4
obmultimedia
*
#3
cosas de ser catalan.
"que nomes ho enten" ho=lo
0
K
11
#5
Rorschach_
#4
Pues nada, ya lo tienes anotado para la siguiente.
0
K
10
#6
Natxelas_IV
Otra camiseta chulísima. Me extraña que no haya por ahí algún diseñador de ropa echándole el ojo a todo esto ya.. además son cosas antiguas, dudo que tengan licencia.
0
K
9
#7
Natxelas_IV
Otra camiseta chulísima, en este caso para chicas. Me extraña que no haya por ahí algún diseñador de ropa echándole el ojo a todo esto ya.. además son cosas antiguas, dudo que tengan licencia.
0
K
9
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
