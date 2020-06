Colau pide abrir el debate sobre si se debe retirar la Medalla de Oro de la Ciudad a Felipe González [CAT]

Barcelona no prevé, por ahora, retirar la Medalla de Oro de la Ciudad al expresidente español Felipe González, ni tampoco revocar la distinción otorgada en 1992 al ex secretario de estado de Seguridad del gobierno de España en los años 80 y 90, Rafael Vera, pero sí plantea abrir el debate sobre el conjunto de estas condecoraciones para decidir todas las que deben revocarse. Sobre todo, las de personas condenadas como el mismo Vera. El grupo de Junts per Catalunya dirigía en el pleno de este viernes un ruego a la alcaldesa Colau...