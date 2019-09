Cogen a una mujer sin seguro, carné, ni ITV del coche por tirar una colilla por la ventanilla

La arousana estaba al volante de un Seat Córdoba cuando no se le ocurrió mejor cosa que tirar una colilla por la ventanilla. El gesto fue visto por una patrulla de la Policía Local, que procedió a interceptar el vehículo. Tan pronto como los agentes procedieron a constatar sus datos comprobaron que el coche estaba sin asegurar (1.500 euros más de multa) y que no había pasado la obligada ITV (200 más). Y la cosa no se quedó ahí porque resulta que la mujer estaba conduciendo sin puntos.