Clara Grima: "Soy doctora en matemáticas y no sé dividir con tres cifras ni hacer a mano una raíz cuadrada"

"Soy doctora en matemáticas y no sé dividir con tres cifras ni sé calcular a mano una raíz cuadrada. Lo bonito de la matemática es pensar, es hacer una cosa que las máquinas no saben hacer" Clara Grima recuerda el momento exacto en que decidió ya no solo investigar y ser docente universitaria de matemáticas, sino también hacer divulgación científica.