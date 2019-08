Ciudadanos confirma su apoyo a Díaz Ayuso y justifica que "en el sumario de la Púnica hay cientos de nombres"

El partido que cogobernará la Comunidad de Madrid considera que las sospechas de alzamiento de bienes y sus contactos con los empresarios de la trama no "inhabilitan" a la próxima presidenta: "No está inhabilitada, tampoco judicialmente"El secretario de Organización en Madrid, César Zafra, asegura que Ciudadanos "no va a tener problemas en que una vez haya un proceso judicial, actuar en consecuencia" Ciudadanos atribuye las informaciones que apuntan a Díaz Ayuso como parte de una campaña de "algunos partidos" que buscan "foco mediático".