Los cinco minutos que no encuentra Casado

Es sorprendente que a un joven diputado le ofrezcan un título de máster de 60 créditos a cambio de cuatro trabajos,sin ir a clases ni hacer exámenes,y no lo rechace airado; también sorprende que no se interese por saber si todos sus compañeros de máster lo cursan como él en plan universidad a distancia,no vaya a ser que le estén otorgando cierto privilegio..lo realmente alucinante del tema del mini-máster de Casado es que el presidente PP no encuentre los cinco minutos que le llevaría cruzar la calle Génova,entrar en la sede del Tribunal y entr