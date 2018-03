Cifuentes no paró el congreso tránsfobo de HazteOir para respetar su libertad de expresión

La Comunidad de Madrid podría haber adoptado medidas cautelares contra el congreso mundial que HazteOir celebró en Madrid bajo la promesa de que incumpliría la ley contra la LGTBIfobia pero no lo hizo. Según ha informado la Consejería de Políticas Sociales, se tomó esa decisión para no coartar su libertad de expresión porque, pese a tener dos denuncias en la mano, el Ejecutivo afirma que no había indicios suficientes que justificaran su paralización. Ahora, el Gobierno regional está a la espera de que se formalice una querella.