Científicas españolas crean embutidos probióticos con caca de bebé

Un grupo de científicas españolas del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (Irta), recibía el Ig Nobel de Nutrición por su trabajo Characterization of Lactic Acid Bacteria Isolated from Infant Faeces as Potential Probiotic Starter Cultures for Fermented Sausage, es decir, demostrar cómo las deposiciones de los bebés pueden ser utilizadas para la producción de salchichas fermentadas. Más información: www.lanetanoticias.com/170456/investigadoras-crean-salchichas-con-caca