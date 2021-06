Los chats de Microsoft Teams no son tan privados como crees [ENG]  

Microsoft Teams es una plataforma de comunicación empresarial desarrollada por Microsoft como parte de la familia de productos Microsoft 365. Si bien algunas empresas tienen políticas para no enviar información confidencial a través de canales sin cifrar (como Teams), me he encontrado con muchas organizaciones que no adoptan este comportamiento. Pero aún aplicando estas políticas, es perfectamente posible que un administrador local de una máquina tenga acceso a los chats “secretos” de Teams, como veremos a continuación.