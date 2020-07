CCleaner pasa a ser una aplicación no deseada para Windows Defender  

Microsoft ha marcado oficialmente CCleaner como una aplicación potencialmente no deseada en su sitio de seguridad. Microsoft no ha explicado a que se debe el cambio pero, la compañía nunca ha sido fan de los limpiadores del registro. CCleaner en el pasado se ha visto comprometido a enviar malware a los PC con Windows, pero esto es hace algunos años, y no debería ser vinculante. También ha habido algunos problemas con CCleaner al no ser compatible con Windows 10, aunque esos problemas se han solucionado.