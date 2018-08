Casas de apuestas y fútbol: el patrocinio de la ludopatía

Bastante se ha escrito ya sobre las casas de apuestas: esos locales de ventanas forradas, sucursales de grandes empresas, que crecen como setas en barrios obreros, en los que se puede hacer todo tipo de apuestas (generalmente fútbol) pero también "dejarse los cuartos" en tragaperras de todo tipo, bingos electrónicos y demás maquinaria diseñada para tragar monedas y billetes a cambio de estímulos y, en pocas ocasiones, alguna ganancia que sirva para disimular el hecho de que se ha dilapidado el dinero.

También se ha hablado sobre la publicidad de estas casas de apuestas en eventos deportivos de todo tipo, ya sea mediante patrocinio directo como por publicidad impresa.

El caso es que la relación entre las casas de apuestas y el fútbol ha alcanzado un nivel en el que es difícil imaginar el fútbol moderno sin el aporte económico que estas grandes empresas otorgan a los clubs profesionales. Pagan tanto o más que un fabricante de electrodomésticos, o que una compañía de aviación.

Si analizamos a los veinte equipos de fútbol que este año juegan la Liga Española, la cantidad de casas de apuestas que patrocinan a estos equipos (y que llevan publicidad de marca en su camiseta) es inimaginable si echáramos la vista veinte años atrás.

Sólo la casa BetWay (con sede fiscal en Malta, Guernsey y la Isla de Man) patrocina a tres equipos de Primera: Levante, Leganés y Alavés. Plus500 patrocina al Atlético de Madrid, MarathonBet al Girona y Playtika (desarrolladora de apps tipo casino para móviles y tablets) al Sevilla.

Ya en Segunda División, WanaBet es patrocinador del Alcorcón, Kirolbet del Osasuna, BetPoint del Mallorca.

A priori, podría parecer que no es demasiado, pero sólo hay que echar un vistazo a la inercia del fútbol actual y al mercado más experimentado en lo que a patrocinios de clubs de fútbol se refiere: el inglés.

De los veinte equipos que este año jugarán la Premier League, diez estarán patrocinados por casas de apuestas: Crystal Palace (ManBetX), Bournemouth (M88), Fulham (Dafabet), Newcastle (Fun88), Burnley (LaBa360), Huddersfield (OPE Sports y Leisu Sports), Wolverhampton (W88 y CoinDeal), West Ham United (BetWay), Watford (MoPlay) y Everton (SportPesa).

Pero es que si nos vamos a la Championship (la segunda división inglesa), de los 24 equipos que la juegan, 18 están patrocinados por casas de apuestas. Es más sencillo mencionar a los equipos que no tienen tales patrocinios: Wigan, Millwall, West Bromwich Albion, Rotherham, Reading y Sheffield United. Sólo 32Red, empresa de casinos online con sede en Gibraltar, patrocina a cinco equipos de segunda.

En otras palabras: la tendencia a que los patrocinadores tradicionales de los equipos de fútbol sean sustituídos por casas de apuestas no está a la baja, sino que irá creciendo en las ligas internacionales salvo que legalmente se ponga algún impedimento, algo que parecen estar regulando en el 'Calcio' (fútbol italiano). El incremento de los beneficios de los negocios basados en las apuestas y los casinos online está estrechamente relacionado con su mayor visibilidad en los medios, y de ello es claramente responsable el fútbol moderno, no sólo a nivel de club, sino de futbolistas que prestan su imagen para hacer publicidad de esos casinos y casas de apuestas. Supongo que los publicistas no han pensado que perder 10.000 euros jugando a través del móvil no es igual para una madre de familia que cobre 14.000 euros brutos al año que para un deportista que cobre millones. O sí, y ahí está el truco.

No tengo nada en contra de los aficionados al fútbol ni de los "hinchas" de un club o de otro, pero debemos buscar medios para frenar este sinsentido puesto que los resultados, al contrario que el marcador del equipo de turno, nos afectan a todos como sociedad.