Carta de Roberto Manrique, víctima de ETA, a Vox: "Luego dirán que no hacen política con el dolor ajeno"

Solo soy víctima del terrorismo de ETA como herido físico con incapacidad. Trabajaba como carnicero en Hipercor cuando la banda terrorista atentó causando 21 asesinatos y 45 heridos. De ellos 12 fuimos calificados de carácter muy grave. Aclaro este detalle porque, por suerte, mi familia no ha oído mi nombre en la relación que ha leído el presidente de Vox en el Congreso de los Diputados. Y me consta que de haber sido desgraciadamente así, no habrían soportado el uso partidista de mi nombre.