Carme ha borrado su cuenta en Menéame. El fin de una era

Ayer un viejo usuario de Menéame mil veces strikeado por la vieja administración de la web, me envió un MP sorprendente: Carme, la antigua administradora suprema de Menéame, había eliminado su cuenta y ya no era usuaria de nuestro agregador. Como no acababa de creerlo, introduje su nick en el buscador y, efectivamente, comprobé que ya no había ningún perfil con ese nombre. Meneantes: el perfil de Carme ha muerto.

La información acaba aquí, y en las siguientes líneas podemos opinar y comentar sobre el evento. Los que me conocéis, sabéis que soy muy crítico con la antigua administración de la web, y que su sustitución por los administradores profesionales (pagados por Menéame) Eirene, Dike, Horas y Eunomía, me ha parecido un paso de gigante para limpiarla y revitalizarla. Sin favoritismos, sin enemistades, sin strikes porque me caes mal o porque te has enfrentado dialécticamente a mí o a uno de mis amigos...la mejora ha sido tan evidente y relevante que he llegado a darle las gracias por ella al dueño de Menéame, Benjamí www.meneame.net/notame/3694252 pese a nuestras múltiples discusiones previas. Al César lo que es del César.