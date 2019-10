Las cantantes, eliminadas de las portadas de discos en webs de Irán

Las mujeres están obligadas a llevar velo por la calle, no utilizar maquillaje o hacer vida "normal" en el espacio limitado por las cuatro paredes de su casa y a pesar de que el 62% de estudiantes en las universidades son ellas, tienen vetadas ciertas carreras. Estas situaciones que se han generado bajo el abrigo de la cultura o la religión, no sabemos si algún día desaparecerán, pero desde luego, dan lugar a acciones que no sabríamos ni cómo denominar por absurdas, surrealistas y carentes de sentido.