Candida Auris: la superlevadura [ENG]

Este nuevo hongo, apenas descubierto en 2009 y resistente a la mayoría de antifúngicos, ya ha sido calificado como "más contagioso que el Ébola" la pasada semana. Se ha extendido ya ha 27 países (incluída España) y todavía no se ha encontrado el modo de parar la pandemia. No sabemos aún ni siquiera de dónde procede. La medicina necesita nuevas herramientas para combatirla. Es actualmente, el microorganismo más difícil de tratar, según expertos. El gran problema de esta levadura es que pese a ser un hongo, no se está comportando como un hongo.