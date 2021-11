Cancelan la obra del ex Monty Python Terry Gilliam por sus opiniones sobre los derechos trans y el 'MeToo'

El teatro Old Vic de Londres ha decidido cancelar 'Into the Woods', musical codirigido por Terry Gilliam, exmiembro de Monty Phyton, por sus polémicas declaraciones sobre el colectivo trans y el movimiento #Metoo . Varios miembros del personal del teatro Old Vic denunciaron declaraciones pasadas de Giliam respecto a Harvey Weinstein y los derechos trans y llegaron a amenazar con dimitir. Gilliam Calificó el movimiento #MeToo como una 'caza de brujas' y bromeó en una entrevista en la BBC asegurando que ahora era una "lesbiana negra".