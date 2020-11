Canarias urge al Gobierno a derivar a los inmigrantes a otras comunidades

"Canarias es un polvorín, es un volcán, es una razón de estado", se ha lamentado Oramas durante su intevención, en la que ha pedido la dimisión de Grande-Marlaska,y ha cargado contra el ministro del Interior por "soltar" ayer a doscientos inmigrantes en una plaza, "sin dónde dormir ni dónde comer". "No tenemos capacidad de acogida, 6.000 personas en hoteles. No hay trabajo, no hay comida, ¿somos España, somos Europa o es que Canarias tiene que tener un partido independentista y resucitar el MPAIAC para que este Gobierno le haga caso?".