Canal Sur, neofranquismo con niños cantores de productoras privadas que se forran

La situación de la tele pública es desastrosa, para no informar de lo que ocurre aquí. Curiosamente se dedica gran parte del noticiario a Trump o a temas nacionales y lo de aquí, para lo que existe Canal Sur, se limita a la imagen de turno de la señora inaugurando algo o abrazando hasta las farolas si hace falta. No hay apenas servicio público y se esconde la actividad parlamentaria no vayan a ver los andaluces como le ponen la cara colorá a la reinona con la corrupción y sus desastres de gestión.