La campaña de Pedro Sánchez contra todos  

Sánchez contra todos. Repartiendo culpas a derecha e izquierda. Sin asumir ninguna responsabilidad tras casi cinco meses de negociaciones baldías y pidiendo a los españoles que el próximo 10-N le otorguen una "mayoría más rotunda" para que PP, Ciudadanos y UP "no tengan la capacidad de bloquear la formación del Gobierno". Pablo Casado, quien ha tratado de desnudarle políticamente por completo: "Si no es capaz de gestionar su investidura cómo va a gobernar España. Se le ha visto el plumero, después de tratar de ser investido por agotamiento."