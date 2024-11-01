Cambiando de dirección (Jacob Kaplan-Moss)

Lo que sigue es la traducción de un artículo del blog personal de Jacob Kaplan-Moss. El artículo fue publicado el pasado mes de Junio.

Jacob Kaplan-Moss es un ingeniero de software estadounidense conocido por ser uno de los creadores del framework de desarrollo web Django y también el fundador y Presidente de la Django Software Foundation durante un amplio periodo de tiempo.

La traducción ha sido hecha automáticamente con Google Translate, con una breve revisión por mi parte.

Cambiando de Dirección

Tengo dos anuncios importantes:

Me voy de la industria tecnológica. Ojalá sea para siempre; o si no, al menos por ahora. Por lo tanto, el contenido de este blog va a cambiar, quizás drásticamente. Escribiré sobre una gama más amplia de temas que me interesan (proyectos relacionados con mi granja de afición, viajes a la naturaleza, medicina de urgencias): más para mí , menos para un público imaginario. (Probablemente seguiré escribiendo sobre algunos de los mismos temas que he estado cubriendo desde 2020, solo que con menos frecuencia).

Estoy escribiendo esta publicación principalmente para darme permiso de hacer ese cambio y para darles a los lectores la oportunidad de cancelar la suscripción o dejar de seguir si no están interesados.

Si estás interesado en conocer más detalles sobre por qué dejo la industria y qué es lo próximo para mí y este blog, sigue leyendo.

Abandonando la industria tecnológica

En octubre dejé lo que espero sea mi último trabajo en tecnología. En muchos sentidos, era el empleo perfecto: disfrutaba de mi trabajo, tenía excelentes clientes, compañeros a los que quería (y que aún extraño), en una empresa con cuya misión y ética coincidía. Y a pesar de todo, me sentía cada vez más agotado. Empecé a decirle a la gente: «Amo mi trabajo, pero odio mi carrera».

Llevo más de 25 años trabajando en tecnología prácticamente sin parar, y en ese tiempo mi percepción de la industria ha cambiado drásticamente. Al principio, tenía ideas tecno-utópicas: creía que la tecnología era una fuerza pura para el bien, que la revolución informática traería una sociedad más justa y equitativa. Pensaba que la industria iba a crear una sociedad posescasez, al estilo de Star Trek.

Me avergüenza la ingenuidad del Jacob del pasado. Ha sido increíblemente desmoralizante descubrir que lo que realmente hizo la industria tecnológica fue inventar el capitalismo de vigilancia, crear modelos de negocio explotadores de la "economía de los pequeños encargos", crear una nueva generación de magnates ladrones, permitir el auge del fascismo global, facilitar el genocidio ... y podría seguir, pero ¡Dios mío, estoy exhausto!

Llevo pensando en dejar la industria al menos desde 2016, pero no me he atrevido a hacerlo. Esta carrera paga muy bien por un trabajo fácil (al menos físicamente), y es lo único que se me da bien. Hacer algo diferente es aterrador. Pero puedo permitirme un cambio de rumbo, a pesar del enorme recorte salarial, así que lo estoy haciendo.

Quiero ser muy claro al respecto: no critico en absoluto a nadie que tome una decisión diferente . Dejar una buena carrera tecnológica es una terrible decisión financiera, y no criticaré en absoluto a quienes no pueden o no quieren tomar una decisión tan mala. Se trata de mí : soy capaz de dar este paso, así que lo haré. No juzgo a nadie más, ni explícita ni implícitamente.

Todavía encuentro las computadoras increíblemente emocionantes. Cuando aprendí a programar, poder hacer que una computadora hiciera lo que yo quisiera me parecía un superpoder, ¡y todavía lo es! No planeo dejar todo lo relacionado con la informática; no creo que pueda. Planeo seguir involucrado en la comunidad de Django y en la Fundación del Software Django. Continúo como asesor de un par de pequeñas empresas con las que he estado trabajando (con una modificación: dejaré el puesto si/cuando esas empresas realicen una recaudación de capital riesgo tradicional). Sigo abierto a trabajos de asesoría/consultoría limitados, aunque seré bastante selectivo con respecto a quiénes los reciben. Y estoy seguro de que siempre escribiré software; es una habilidad muy divertida y útil.

Mi plan es dedicarme a la medicina de emergencias: este otoño me formaré como técnico de emergencias médicas y empezaré a colaborar como voluntario con el equipo de búsqueda y rescate de nuestro condado. Planeo trabajar como técnico de emergencias médicas durante un año aproximadamente y luego quizás me convierta en paramédico.

No sé si esto funcionará. Puede que no. Pero lo estoy intentando.

Cambiando el enfoque de mi escritura

Llevo escribiendo aquí desde 2005. Al principio, era un blog personal típico de principios de los 2000: escribía lo que quería: publicaciones técnicas, recetas, actualizaciones en vivo, lo que fuera. Luego hubo un largo periodo de inactividad a partir de 2010, cuando escribí esporádicamente, solo unas pocas publicaciones al año.

En 2020, relancé el blog con un enfoque editorial muy específico: liderazgo tecnológico, centrado en ingeniería de software y seguridad. Escribía para un público bastante específico: gerentes de ingeniería y líderes técnicos que trabajan en desarrollo de software y seguridad de la información. El tema principal era: cosas que me hubiera gustado que alguien me dijera antes de arruinarlo todo. Me esforcé mucho por crear una audiencia para este contenido, y creo que he tenido bastante éxito. Al menos, estoy satisfecho con los resultados. Estoy seguro de que seguiré escribiendo sobre estos temas; me siguen fascinando las decisiones de riesgo y casi con toda seguridad continuaré con mi serie "Reflexiones sobre el Riesgo" .

Pero a medida que me alejo de la tecnología, las cosas sobre las que he escrito desde 2020 me resultan cada vez menos interesantes. Llevo más de un año queriendo escribir sobre una gama más amplia de temas, pero me he sentido limitado por mis propias decisiones editoriales. Así que, en gran medida, escribir esta entrada es simplemente darme el permiso de dejar de escribir para este público imaginario y volver a escribir más para mí, por el placer de escribir.

El editor que llevo dentro me dice que necesito un final efectivo para esta pieza y que no debería publicarla sin él. Pero es que ese es el mismo tipo que me dice que me quede en mi trabajo, así que...