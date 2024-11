Caída de Ingresos en X (Twitter): ¿Qué Sucedió?

Un informe revela un descenso significativo en los ingresos publicitarios de twitter. Inicialmente, los ingresos eran de U$S 4.500 millones en 2022. Sin embargo, cayeron a solo U$S 2.200 millones en 2023, una reducción del 46.4%. Y la proyección para 2024 no es mucho mejor: se espera que la cifra baje aún más, a $2.000 millones.