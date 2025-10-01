·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
Burocracia
16
meneos
256 clics
enviado
____
1 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#1
: «Bueno, ahora es parecido, solo que en lugar de tenerte sentado te tienen buscando y cubriendo montones de certificados y documentos que la propia administración debería tener en un par de clics de ordenador... y al final les das la lechuguita.»
SeñorPresunciones
2025-10-01 15:55:11
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
SeñorPresunciones
Bueno, ahora es parecido, solo que en lugar de tenerte sentado te tienen buscando y cubriendo montones de certificados y documentos que la propia administración debería tener en un par de clics de ordenador... y al final les das la lechuguita.
1
K
32
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente