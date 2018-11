Los británicos no entienden por qué los españoles vivimos tanto

Los británicos no logran entender cómo los españoles pueden vivir tanto tiempo. En un artículo en The Times, bajo el título They drink, they smoke, so why are the Spanish living so long? (Ellos beben y fuman, ¿por qué los españoles viven tanto?), un periodista inglés escribe sobre los últimos datos de esperanza de vida que sitúan a España a la cabeza de este ranking. Según los últimos estudios del Institute for Health Metrics and Evaluation de Seattle, los españoles seremos los que mayor esperanza de vida tengamos en el mundo en 2040.