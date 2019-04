Una breve guía: dónde encontrar leyes y jurisprudencia en Internet

Hoy, hablando con un meneante, me ha mencionado un artículo erróneo de una norma. No fue en absoluto su culpa, sino que accedió a una versión del Código Penal desfasada. Así que me he puesto a pensar en cómo podría ayudaros, en general, a acceder a fuentes y material con más fiabilidad y rapidez. Es un artículo sencillito y corto para que os quedéis con la idea fundamental.

Los abogados y los profesionales del derecho tenemos, al menos un buen número de nosotros, una base de datos de pago con la que acceder a nuestra principal herramienta de trabajo: normas y jurisprudencia, y, en menor medida, formularios y artículos doctrinales. Hay unas cuantas especializadas: ElDerecho, Aranzadi, Tirant lo Blanch, La Ley, vLex, y otras tantas. Yo, en concreto, utilizo dos de las que he mencionado, más las fuentes gratuitas que os voy a indicar y que muchas veces, sobre todo en legislación, son suficientes.

Leyes

Si buscáis en Google cualquier norma, como “ley de arrendamientos urbanos”, os saldrá casi con toda probabilidad Noticias Jurídicas. No hay término que explique lo que odio esa página, que sale al principio de la búsqueda debido a un brillante posicionamiento por su parte.

La detesto, sobre todo, porque no tiene scroll único sino que, para ir avanzando, hay que pulsar un botón y refrescar la página. Y porque, en ocasiones, le da la pálida y pone un articulado desfasado. Y el Ctrl+F es el mejor amigo para búsquedas rápidas. El diseño de esa web impide esta mágica combinación.

Tenemos a nuestra disposición algo más cómodo, más rápido, más fiable, oficial y mucho mejor estructurado: el BOE. Scroll único, con la ventaja de que en cada artículo uno puede elegir la versión que actualizada y los textos en todas las reformas que ha habido. Incluso hay un enlace para descargar cada norma en distintos formatos (incluso ePUB), con índice y referencias. Con la ventaja añadida de que la edición electrónica del BOE tiene el mismo peso jurídico que la edición impresa –ya extinta-.

En resumen, añadir “boe” en el buscador después del nombre de la ley garantiza unos resultados considerablemente fiables.

Aunque nadie se los lee, ni siquiera nosotros, es muy útil –y lo emplean los jueces- leerse la exposición de motivos de cada norma. Ya sabéis, ese tochaco que firma Su Majestad el Campechano, ahora el Preparao, antes del articulado.

En cuanto a norma europea, Eur-Lex (www.eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es) es un gran recurso gratuito y actualizado. WorldTradeLaw (www.worldtradelaw.net) recoge arbitrajes y asuntos relacionados con comercio internacional, aunque le veo menos uso para alguien que simplemente quiera cotejar las noticias. Las webs de la Corte Internacional de Justicia (www.icj-cij.org) o la Corte Penal Internacional (www.icc-cpi.int/) alojan también resoluciones de forma gratuita.

Bonus: Wondering, en #1, nos apunta un estudio de la Constitución en www.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm donde se expone una sinopsis explicativa de cada artículo. Muy bueno.

Jurisprudencia

Existe una base de datos de carácter público, el CENDOJ, dependiente del CGPJ. Su buscador no es del todo malo (antes era horrible), y ha recibido hace poco una mejora estética y de funcionalidades que le viene bastante bien.

No obstante, no es la panacea. Lo que está es, pero no todo lo que es está ahí. Yo lo encuentro bastante limitado. Es un error pensar que si no está en el CENDOJ no existe: se suben algunas y otras no en base a unos criterios de relevancia que tienen ellos. Y, por lo menos hace años, tardaban enormemente en subir aquellas que pasaban el filtro (recuerdo un caso de violación que llevaba un despacho colaborador, cuatro años desde la sentencia en aparecer; fue relevante porque fue de los primeros casos de violación con sumisión química salidos a la luz en tiempos modernos).

Lo bueno es que, hace poco, BOE y CENDOJ se han aliado y es posible, haciendo click en una de las normas, encontrar sentencias relacionadas con el artículo en sí. Así que un truco para encontrar una sentencia sobre algún artículo en concreto es acceder desde el BOE. Han hecho un buen trabajo que, aunque no tiene demasiada variedad y palidece en comparación a las bases de datos de pago, bien puede ayudar a cualquiera interesado. Como ya os digo, hay abogados muy dignos que los tienen como único recurso.

Uno de los usos amateur que se dan del CENDOJ son buscar alguna sentencia sobre la que hayamos leído una noticia en prensa. Y es un dolor de huevos. Casi nunca la referencian adecuadamente, menos aún la publican, así que alguien interesado puede ir filtrando: zona, tipo de tribunal, asunto, orden jurisdiccional… y no encontrar nada.

Así que el chico listo hará lo siguiente: copiará literalmente el párrafo que, sospecha, el periodista ha copiado y pegado. Se fijará en palabras extrañas y perífrasis verbales, e introducirá dicho texto, a piñón, en el buscador del CENDOJ, en la casilla de búsqueda por términos. Suele funcionar extrañamente bien.

Resumen

1- Ley española: Siempre en el BOE.

2- Normativa comunitaria: Eur-Lex

3- Jurisprudencia relacionada con un artículo de una ley en concreto: Buscar la ley en el BOE y desde ahí encontrar jurisprudencia que se pronuncia sobre dicho artículo.

4- La sentencia de una noticia sobre un hecho en concreto: Copiar y pegar fragmentos literales del texto de la sentencia en el CENDOJ.

Bonus: Si queréis mirar normas viejunos (e incluso históricas), el BOE tiene una sección, llamada Gazeta (www.boe.es/buscar/gazeta.php), donde están disposiciones y noticias publicadas en los diarios oficiales entre 1661 y 1959. Trescientos años digitalizados, ahí es nada. Para los curiosos. Se puede filtrar el período histórico por el rey, regente, dictador o república que las promulgó, entre otras cosas, que hará las delicias a los inquietos, como este recorte de la guerra de Independencia donde se noticia a Wellington (www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1814/053/B00388-00389.pdf)