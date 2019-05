Josep Borrell desmiente "rotundamente" a Pablo Iglesias y niega que crea un error haber reconocido a Guaidó

Josep Borrell ha desmentido "rotundamente" y ha acusado a Pablo Iglesias de engañar o inventar la posición del Ministerio o la suya respecto a la decisión reconocer a Juan Guaidó. "Si quiere hacer referencia a presuntas conversaciones que no tire la piedra y esconda la mano. Que diga quién protagonizó esas conversaciones porque yo las desconozco completamente". Para Borrell lo "grave" de Iglesias "es que se permita criticar a Guaidó atribuyéndole la intención de no convocar elecciones libres "No entiendo a qué viene esta acusación a Guaidó".