Borbones sin ley

Los estudiosos de la criminalidad parecen de acuerdo en que el delincuente no nace sino que se hace,y el factor más determinante en ese proceso no es la clase social de la que se provenga ni el entorno sino la ausencia de los códigos éticos que se interiorizan en la infancia y adolescencia. La gran aportación de la amante alemana sobre Campechano es psicológica: no distingue entre lo legal y lo ilegal. A un tipo incapacitado para sentir escrúpulos por sus actos se le concedió además la inviolabilidad, que es como dejar a un mono a los mandos