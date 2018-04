Bon Jovi entra al Salón de la Fama

Ayer, Bon Jovi entró en el salón de la fama del Rock and Roll durante una emotiva ceremonia que se realizó en el Auditorio Público de Cleveland ante fans y familiares de los músicos. Jon Bon Jovi se reunió una vez más con Richie Sambora, el guitarrista original de los oriundos de New Jersey, quien abandonó en 2013 la banda. El baterista Tico Torres, el tecladista David Bryan y el bajista Hugh McDonald, sustituto de Alec John Such, también estuvieron presentes.