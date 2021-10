Barbarie, fantasía oscura, muerte y mucha, mucha frustración. Jugar a Blade: The Edge of Darkness es reencontrarse con una de las obras más ambiciosas y transgresoras del videojuego español. Una joyita descatalogada, pero no olvidada. Y hay que reconocer que su remaster de 2021 logra hacer justicia al original. Quizás, demasiada.