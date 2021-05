Todo el tema de Bitcoin y su alto consumo energético ha vuelto a surgir a la palestra pública debido a los tuits de Elon Musk. Al parecer, Musk no recibió ese memo. Tesla anunció que aceptaría Bitcoin como forma de pago. Y, a las pocas semanas, cambia de opinión. Claro que con Tesla siempre hay confusión. Todavía no sabemos a ciencia cierta lo que realmente pasó. ¿Vendió? ¿No vendió? No se sabe.