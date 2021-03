Los no binarios: ¿Mito o realidad?

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Empezamos a estar acostumbrados a que nuestro políticos se inventen palabras para señalizar lo ideológicamente virtuosos que son al tener en cuenta a los grupos más oprimidos o simplemente para dar de que hablar en general, lo cual nunca viene mal. Me refiero a palabras como "monomarental" para referirse a las familias donde una madre cría sola a sus hijos o el ya clásico "miembras".

Pero es que ahora ha surgido un nuevo problema y es que hay gente que se empieza a sentir ofendida si se refieren a ellos por cualquiera de los dos géneros. Me refiero a los "no binarios", grupo del que nunca se oyó hablar en España hasta que los anglosajones inventaron el término y lo propagaran por las redes sociales.

A esta gente no le gusta que se refieran a ellos ni como hombres ni como mujeres si no que prefieren que se utilicen pronombres neutros que no existen en nuestra lengua, como "elle".

Precisamente uno de los problemas que tienen es que muchos se refieren a ellos con pronombres de género, situación a la que ellos llaman "misgendering" (si, otro termino anglosajón).

Pero no solo quieren ser reconocidos a nivel social, también necesitan estarlo a nivel institucional. Entre otras cosas, los no binarios piden que exista una tercera casilla en el DNI que ponga "no binario".

Dejando estas cuestiones un lado. ¿Es licito que no te gusten los roles de género? Por supuesto. ¿Significa esto que no tienes género? No lo veo claro y tampoco veo motivo por el que el tema deba ser motivo de mucho desasosiego, la verdad. Pero, sobre todo, ¿es razón suficiente para poner patas arriba el lenguaje y forzar a todos los hispanohablantes a usar pronombres neutros a partir de ahora? Que cada cual opine.

Pero es que la cuestión va más allá. Hablando con gente no binaria en un foro LGTB descubro con asombro que ellos (elles) afirman que no solo no son binarios si no que ni siquiera existen entre ambos géneros, que están fuera de las dos opciones y eso es lo que a mi me parece absurdo y me hace ser escéptico. Vayamos por partes:

La distinción entre sexo y género es una cosa de hace unas décadas para acá. Es una cosa que ha generado cierto debate, sobretodo porque etimológicamente la palabra genero ha sido sinónimo de sexo durante toda su historia, osea que han cambiado el significado de la palabra para adaptarla a la forma de pensar que se quiere imponer hoy en día.

Cada cual que decida si esto es lícito o si valdría más inventar palabras nuevas para términos nuevos, no voy a meterme en ese debate ahora mismo.

Lo que sí es evidente y es algo que es una realidad estudiada por la ciencia, es que hombres y mujeres procesan la información de forma diferente, hemos evolucionado para tener diferentes prioridades y estamos marinados en combinaciones hormonales diferentes. Esto lleva a que interpretemos la realidad de forma diferente. Este es el origen de lo que ahora se llama roles de género y que solo parcialmente es acertado decir que son constructos sociales. Porque, si, la sociedad potencia las diferencias entre ambos sexos, pero las diferencias de base no son un constructo. Estas diferencias tienen una base biológica. Existen decenas de diferencias entre hombres y mujeres ya desde el nacimiento. Como ejemplo voy a enumerar seis:

- Mientras que los varones prestan más atención a los objetos en movimiento; las niñas prestan más atención a las caras humanas

-Las mujeres tienen mejor sentido del oído y distinguen entre un rango más amplio de emocionales en la voz humana

-Se ha encontrado que desde los nueve meses de edad los varones ya tienen una fuerte preferencia por los coches y las niñas por las muñecas y este experimento se ha replicado incluso en monos, con los mismos resultados.

-Los hombres y las mujeres no ven de la misma manera. Desde el momento mismo en que la luz que golpea la retina, hasta que la información que llega a la corteza cerebral, este proceso es diferente en hombres y mujeres.

-Los varones son más propensos a correr riesgos y a sobreestimar sus habilidades; de percibir una cara neutral como no amistosa y de mostrar agresión física mientras que las niñas agreden verbalmente más. Esto se debe a que los varones tienen una amígdala más grande, que es el centro de la agresión.

- Las mujeres usan ambos lados del cerebro para responder a las experiencias emocionales, mientras que los hombres usan solo uno.

Estas diferencias influyen en la forma de ver el mundo ya desde temprana edad y tienen un impacto que va desde nuestra forma de relacionarnos con los demás a nuestra forma de aprender.

Si los roles de género tienen un origen es en estas diferencias biológicas. Incluso aceptando la definición más progresista de género y admitiendo que género y sexo son cosas diferentes, es innegable que los roles de género emergen del sustrato binario de los dos sexos que existen en la naturaleza.

Esto choca con las afirmaciones de los no binarios de que no tienen nada que ver ni con el género masculino ni con el femenino, si no que existen fuera de lo binario y que de algún modo existen fuera del rango que tenemos disponible porque la naturaleza lo ha desarrollado desde casi el principio de la evolución hasta ahora. Esto es lo que a mi me parece ciencia ficción.

Si el género parte de una base biológica, como demuestra la ciencia; entonces solo puede haber dos géneros porque solo hay dos sexos. Y en algunos casos especiales gente que se encuentra entre ambos, como es el caso de los transexuales.

La investigación disponible al respecto indica que la estructura cerebral de las mujeres trans andrófilas con disforia de género de inicio temprano está más cerca de la estructura cerebral de las mujeres cisgénero y menos de los hombres cisgénero, es decir, que tienen un cerebro con características femeninas en un cuerpo masculino. Estas son cosas que tienen una base científica. Lo que no tiene ninguna base científica es que un individuo pueda desarrollar un tercer género que la naturaleza no tiene previsto y que además no es ni siquiera una mezcla de entre los dos generos que existen, si no una cosa totalmente distinta. Vamos, que es un extraterrestre.

Entónces, si no tiene una base biológica ¿Cual es el origen?

A diferencia de como pasa con los gays o los transexuales (que han existido siempre en las diferentes culturas), hasta hace poco nadie se declaraba no binario. Los no binarios no existían hasta que EEUU los inventó. Después, como pasa con todo lo que nace en EEUU, se empezó a propagar de mano de los adolescentes españoles que comparten redes sociales con los adolescentes de allí. En concreto entre las adolescente. Chicas que con frecuencia piensan que son diferentes a las demás chicas; quizás les gusta vestir de forma algo más masculina o siempre prefinieron los juegos de chicos. Cosas que hasta ahora simplemente se llamaban tener una personalidad propia y que en casos en los que las ganas de diferenciarse de los demás eran muy fuertes, la persona tenia a su disposición una serie de subculturas como los punks, los emos, los góticos, etc...

Con la llegada de la revolución de género esta gente que tiene la necesidad de sentirse diferente a los demás ha encontrado un nuevo filón en los géneros pesonalizables, que han dejado de ser un descriptivo para convertirse en un complemento como lo puede ser un bolso.

En las redes sociales cada vez es más común ver en los perfiles de las chicas (porque es marcadamente un fenómeno mayoritariamente femenino) los pronombres con los que prefieren que se refieran a ellas, su sexualidad (si son pansexuales, asexuales, poliamorosas etc...), su color político, si son veganas, etc... La cuestión es pegarse cuantas más etiquetas sea posible para diferenciarse del resto. Todo el mundo quiere formar parte de una minoría para ser guay y no parecer aburrido.

Ya ni siquiera es suficiente poder elegir un género. ¿Ha llegado a tanto nuestra necesidad de diferenciación y de ser especiales que ya hasta ser hombre o mujer resulta demasiado vainilla?

Igual que pasa con términos como transfeminismo, apropiación cultural, sororidad, misoginia internalizada etc, los no binarios son un invento anglosajón que, por culpa de la globalización, los jóvenes españoles que se sienten diferentes están empezando adoptar. Al fin y al cabo nada es mas guay y moderno que lo que hacen los americanos en tumblr, tiktok, reddit etc...

Estas plataformas son un hervidero de ideas que se popularizan y se propagan después al resto de la sociedad, principalmente a través de los movimientos feministas, que las incorporan a sus narrativas.

Estos grupos son muy útiles para ciertos partidos políticos porque son una chistera de donde sacar continuamente problemas que solucionar y minorías oprimidas a las que salvar y de esta forma nunca se quedan sin munición.

Si queremos buscar el motivo de por qué cuando se empieza a normalizar un colectivo aparece otro con nuevas exigencias tenemos que prestar atención a esta cadena alimenticia y darnos cuenta de donde proviene todo.

¿Por qué nos fascina tanto todo lo que hacen y dicen los americanos? ¿Llevan siempre los anglosajones la razón? ¿Son más avanzados que nosotros, que siempre tenemos que copiarles en todo? ¿Queremos que nuestra cultura sea un reflejo de la de ellos?

No tengo nada más que decir, solo que el que quiera saber que nuevas minorías oprimidas van a surgir en España en un futuro próximo o que nuevas cosas van a ser motivo de ofensa solo tiene que entrar en las redes sociales y ver de qué están hablando los americanos, porque nuestros jóvenes no tardarán en importarlo.