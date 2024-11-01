La belleza de la catastrofe

Si nos alejamos de las implicaciones en las vidas humanas podemos descubrir sucesos naturales infrecuentes como eclipses lunares o estrellas fugaces.

Me refiero a riadas e incendios. Si dejamos a un lado el grado e intensidad e incluso a los pirómanos y nos centramos en el hecho en si, veremos el origen de cambios que moldean los ecosistemas.

Precisamente, en televisión comentaban que el río, debido al aumento de su cauce por la riada en andalucía se había salido de su curso y había creado uno nuevo por el que no debía ir. En realidad, el curso del río es el que el río toma. Un río no debe ir por ningún lugar a nuestro antojo, otra cosa es que lo encaucemos para nuestro interés.

Los ríos, con las crecidas cambian sus cursos, crean ramificaciones, quebradas, pasos subterráneos, etc. Durante este proceso se crean pasos para la fauna y la vegetación, pudiendo colonizar otros cauces, afluentes, ríos y lagos. Así las nutrias y castores pueden llegar a donde antes no podían. Los anfibios pueden caminar por días diversificando su genética junto a la de otras poblaciones. Incluso los peces pueden recuperar terreno perdido o poner a prueba su estrategia evolutiva en otros nichos.

La erosión misma del suelo, el transporte de nutrientes, las alteraciones en los deltas, el cambio de concentraciones en el agua y los retos que implica para la vida.

Si vemos desde un mapa nuestros ríos encontraremos miles de estos sucesos que ocurrieron en la historia. Encontraremos antiguos pasos aún acumulando agua como lagunas, berrocales de roca madre y acúmulos de cantos rodaos con atarfes y poco más soportando un suelo drenante y desnutrido que poco a poco transiciona en su serie vegetal invitando a especies que solo pueden vivir en esos ambientes extremos.

Del mismo modo ocurre con el bosque quemado, que es un tipo de ecosistema y no la desaparición de todo. En la península, otrora había incendios descomunales casi todos los años. Perfectamente podía un tercio de la región estar ardiendo o quemada siendo que solo el propio suelo quemado con anterioridad suponía la barrera real de los nuevos incendios. En este entorno y clima de extremos, de bosques frondosos y húmedos a desiertos de llamas se moldearon nuestras especies. Especies que por adaptación necesitan de las riadas y del fuego constante. Una vegetación no solo preparada sino que busca el incendio y lo favorece intencionalmente ¿Cómo la jara iba a existir siendo impedida de la luz por las demás copas de árboles? La jara como otras tantas buscan quemarlo todo y sus semillas aguantan y brotan tras el fuego que les libera temporalmente de los arboles. Es una competición táctica a cámara muy lenta desde el ojo humano.

La jara, el insecto que se alimenta solo de jara, el ave especializada en comer esos insectos que solo comen jara. Los ecosistemas no son estáticos, no ocupan solo un espacio, sino también un momento. Es un ciclo natural y necesario de creación y destrucción.

De la roca el liquen, luego el musgo, le siguen herbáceas y luego arbustos. Finalmente culmina con un bosque denso y tupido que acaba con todo lo anterior negando la luz a los que habitaban debajo. Finalmente, el incendio, la riada, el tornado, el terremoto, el volcán, la plaga, la enfermedad, la especie nueva,.. Y todo vuelve a comenzar. En el clima mediterráneo estoy sucede muy lentamente, el paso de un suelo quemado a un nuevo bosque puede tardar mil años en función de las precipitaciones locales. Pero si lo viésemos en time lapse se podría narrar la lucha por la vida de la vegetación del lugar, una lucha encarnizada destinada al fracaso, siempre. Todos hacen lo que están obligados a hacer a la espera de la selección natural.

Contemplar el abrupto cambio de un entorno que parecía estable es algo único y hermoso. Encontrarte con el reinicio de todo un proceso que nuestra breve vida nunca llegará a ver culminar. Ver cómo empieza todo con nuevas condiciones minerales, hídricas, lumínicas,..

Un gran espectáculo para el que sepa ver. Obviando como el humano mancilla todo esto alterando el clima y el medio.

"Muerte a los humanos" -Bender-