Beatriz Talegón anuncia que vuelve al PSOE tras la victoria de Pedro Sánchez

Y en Twitter tiran de hemeroteca para criticar su actitud. Beatriz Talegón, exsecretaria general de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, está dando mucho que hablar en las redes sociales al anunciar que regresa al PSOE tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias. Talegón se dio de baja del PSOE en julio de 2015 tras arremeter contra la dirección federal por no haber apoyado el "no" en el referéndum de Grecia. "Que la dirección del PSOE no haya apoyado el 'NO' debería suponerles la dimisión inmediata.